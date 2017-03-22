反保護 安倍誓言儘早敲定日歐貿易協定

日本首相安倍晉三今天誓言，將致力於儘早敲定日本-歐盟貿易協定，做出對抗保護主義的重要堅定努力。

安倍在布魯塞爾歐盟總部與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及歐盟執委會主席榮科（Jean-ClaudeJuncker）舉行會談。

安倍在與圖斯克及榮科展開會談前表示，「我們將會試圖把目標擺在儘早就（日本-歐盟貿易協定）達成原則性協議，因為它將會提供全世界一個自由貿易的象徵。」

在安倍發表這項談話前，美國總統川普政府近日在20國集團（G20）財長和央行總裁集會上，封殺向來的反對保護主義承諾，激怒美國的傳統盟邦。

但在歐洲之行中走訪布魯塞爾的安倍又說，深化歐盟與日本之間的合作，必須與美國相連結。

安倍表示，「在令人苦惱的保護主義趨勢高漲聲中，我發現日本和歐盟一同與美國合作，為全世界提供自由貿易模範，至關重要。」

歐盟和日本於2014年展開貿易談判，在川普就任美國總統前，談判一度瀕臨破局。1060321

(中央社)