多位重量級賓客參觀世界搏茶會

台灣菸酒股份有限公司董事長吳容輝（前排藍衣），民雄鄉長何嘉恒（後排中），文觀局長許有人（右）（余信賢攝）

陳永興（紅衣者）（余信賢攝）

民雄鄉長何嘉恒與民雄鄉公所同仁對世界搏茶會讚不絕口（余信賢攝）

（余信賢攝）

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志（左二）（余信賢攝）

2017世界搏茶會已進入第四天，雖然今天依舊是上班日，但來訪的民眾依舊相當踴躍。除了許多國人來到世界搏茶會參觀，今日還有許多重量級貴賓來訪。來參觀的貴賓有台灣菸酒股份有限公司董事長吳容輝，國策顧問黃崑虎、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志，陶藝家林光沂，民雄鄉長何嘉恒，新港鄉長林茂盛，竹崎代理鄉長郭良江，梅山農會總幹事黃世裕分別帶領農會幹部及公所主管同仁。

縣長張花冠今天在公務繁忙之餘，依舊抽出許多時間至2017世界搏茶會現場查看，並與來訪的貴賓們一同坐下品茗。除了張縣長之外，副縣長吳芳銘及文觀局長許有仁也都在搏茶會現場接待來訪貴賓。

今日參觀搏茶的人數總計有1萬人左右，參觀的熱潮從18日開幕當天到21日，參觀的人潮沒有斷過。

(中時)