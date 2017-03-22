福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗

東京電力公司21日宣佈，截至20日透過機器人對福島第一核電廠1號機組反應爐圍阻體內部實施的調查結果顯示，圍阻體底部污水中測得的最大輻射量高達每小時11西弗。

共同社報導，據悉從水中拍攝的圖像中可看到或是某種構造物熔化後凝固而成的堆積物，但為熔融核燃料的可能性較低。

此次調查是為了掌握燃料碎片是否已散落到壓力容器的地基外側。關於附近是否有燃料碎片，東電表示，僅憑至今為止的圖像及輻射量難以判斷。

東電新公佈的是19日和20日調查的總計兩處地點的結果。19日從遠離壓力容器地基、距圍阻體地面30公分高的水中測得的輻射量為每小時11西弗。此處被認為周圍存在燃料碎片可能性較低，為了比較輻射量而進行調查。

20日在距壓力容器地基開口部附近地面約1公尺高的地點測得的輻射量為每小時6.3西弗。圖像中管道旁有似乎是熔化後凝固的堆積物，上面附著沙子樣物體。東電認為「堆積物也可能是圍阻體內金屬導管或纜線外殼等熔化的物體」。

從其他圖像中可以看到地面堆積著沙子樣物體。據悉也可能是污水中的浮游物等。

機器人從作業用腳手架上放下儀器進行調查，腳手架上兩處空間輻射量分別為每小時3.8西弗和12西弗。

此次調查於18日投入機器人後開始，第一天調查了壓力容器地基的排水溝附近，在距地面約1公尺的地方測得輻射量為每小時1.5西弗。當初計畫調查4天，但由於機器人行走路徑狹窄、作業延遲，以及攝影鏡頭的累計輻射量低於預想，因此延長了一天，將實施至22日。1060322

(中央社)