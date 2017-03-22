MLB》復出尬太空人 陳偉殷熱身賽首度打擊

陳偉殷11日遭反彈的強襲球打中右膝，今正式在熱身賽復出。(美聯社資料照)

陳偉殷春訓首日進打擊場地練習揮棒。(中央社資料照)

(01:13更新內文)台灣旅美馬林魚左投陳偉殷，11日右膝遭反彈的強襲球擊中後，今正式在大聯盟熱身賽第4次登板，迎戰太空人隊，對決投手菲爾斯(Mike Fiers)，陳偉殷為先發第9棒，將在熱身賽首度上場打擊。

31歲的陳偉殷，11日遭球吻，右膝有點小腫，之後先發降低強度，改投16日的隊內分組賽，陳偉殷用71球投5.1局，休息5天後今再度先發。「殷仔」熱身賽前3次先發，投6局被敲2發陽春炮，就丟這2分，自責分率3.00。

(中時電子報)