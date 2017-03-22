信義母親節檔期開打 滿額送優惠

統一時代百貨台北店，首日（3月30日）限定獨家LANCOME超進化肌因賦活露組合，5折優惠5100元，限量30組。

統一時代百貨台北店，首日（3月30日）限定雅詩蘭黛年輕無敵修護組，近65折優惠6500元，限量30組。

統一時代APP會員更享使用APP過卡消費滿額抽獎活動，獎項為價值64萬的「Colt Plus X SPORTS智慧勁化版汽車1輛及snow peak Amenity Dome紗網寢室帳1頂」。

信義區母親節檔期開打，統一時代百貨台北店將於3月30日至4月26日，祭出第一波「美人節」的母親節活動，不止維持最低門檻優惠，更把去年的首4天活動延長至6天、APP會員獨享抽價值64萬元大獎，還破天荒首度推出多達8波卡友禮，今年特別加碼推出統一時代聯名卡首6天於指定櫃位消費滿5000元送500元，回饋率升至10％，另17大銀行卡也享滿5000元送300元的優惠。

統一時代百貨總經理王寶銘說，今年首2月的暖冬效應、連假較短及陸客減少的原因下，業績比去年同期下滑了百分之五，其中服飾業更首當其衝，倒退了15%左右，「雖然去年與前年相比的狀況下，業績是持平狀態，不過此次我們期待這檔母親節能達4%的成長，希望今年全年能成長3%。」。

為了提升整體業績，統一時代百貨台北店也剛完成今年首度春季改裝，5樓整層變化最大，加入了snow peak等多個品牌，整體共全新引進了32個櫃位及重調19個櫃位，王寶銘說：「接下來的秋季改裝也陸續洽談中，也將有可能是大型改裝計劃。」，引發消費者期待。

統一時代百貨台北店將於3月30日至5月14日的母親節全檔期中，主打化妝保養品特惠組直殺3.6折起而且不止化妝品、香氛、美人塾，連內睡衣也同享滿2000元送200元，成為信義區最低門檻的優惠，另外首6日滿1萬5000元加送500元，勢先衝首6日業績。

而統一時代台北店APP更針對美人節祭出25大化妝品品牌獨家特惠組，首6日使用APP於指定櫃位消費滿1萬5000元送100元，另只要於3月27日至5月14日，使用APP會員條碼過卡，單筆消費滿1000元即享1次抽獎機會，有機會獲得價值64萬的「Colt Plus X SPORTS智慧勁化版汽車乙輛及snow peak Amenity Dome紗網寢室帳乙頂」。

此外全台第二店的拉麵店「豚骨一燈」也將在3月29日於B2正式開幕，更有販售專為統一時代百貨台北店研發的新拉麵；另外沖繩必吃拉麵「琉球新麵－通堂」也將於3月27日至4月16日在B2開設快閃店，相信又是一番新的排隊熱潮。

(中時)