審問14小時 朴槿惠深夜返家

調查於當天上午9時30分開始，她在嚴密保安下，接受馬拉松式盤問今，持續14小時。(圖片取自美聯社)

韓國媒體報導，前總統朴槿惠21日早上9時30分（台灣時間早上8時30分）至首爾中央地檢署接受調查，晚間11時40分(台灣時間晚上10時40分））檢方結束了對前總統朴槿惠的訊問，從早上到深夜，訊問時間長達14小時。官員指出，訊問後朴槿惠將可返家，但拒絕說明她是否會再遭傳喚，目前也不清楚是否會簽發拘票。

朴槿惠今晨抵達首爾中央地方檢察廳，以犯罪嫌疑人身分到案，成為南韓歷來第4位被檢方傳訊的總統。在抵達首爾中央地方檢察廳時回避記者提問，僅表示：「我對民眾感到抱歉，並會誠實配合調查。」

大批支持及反對朴槿惠的民眾在外示威，大批警員部署在檢察廳外，防止朴槿惠支持者及反朴民眾爆發衝突。

調查於當天上午9時30分正式開始，她在嚴密保安下，接受馬拉松式盤問，持續14小時。檢察官稱，他們將重點調查朴槿惠是否曾收受三星集團的賄賂、要求企業向密友崔順實的財團捐款，洩露青瓦台機密文件等，預料檢方會提出200多條問題，準備逾100頁提問內容。

(中時電子報)