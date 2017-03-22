韓檢方結束馬拉松訊問 朴槿惠否認指控

南韓聯合新聞通訊社報導，涉嫌貪污與濫權遭罷免的前總統朴槿惠今天接受檢方馬拉松訊問，時間長達14小時，但她否認所有指控，稍後應可回家。傳檢方將檢討向法院聲請逮捕令。

據韓聯社（Yonhap）報導，今天的訊問直到午夜前不久才結束，消息人士透露，朴槿惠全盤否認所有指控，但檢方不願證實此事。她料將在確認訊問紀錄後離開檢察廳返家。

日本時事社報導，檢方鑑於此案情節重大，朴槿惠有湮滅證據之虞，將認真檢討向法院聲請逮捕令。

「韓國時報」（The Korea Times）稍早報導，由於檢方已蒐集到關於朴槿惠在弊案裡共犯角色的「大量證據」，檢方可能在訊後還沒取得正式逮捕令逮捕她前，先當庭拘留她。

朴槿惠是南韓首位女性總統，也是故獨裁者朴正熙之女，從小在總統府青瓦台長大，南韓憲法法院本月稍早通過她的彈劾案，終結她的政治生涯。

她今早抵達檢察廳時，向全民道歉，並表示：「我會誠實配合調查。」這是她10日遭罷免以來，首度直接向民眾發言。

朴槿惠如今恢復小老百姓身分，她的車隊早上由家裡出發時，慢速駛經街上揮舞國旗的支持群眾，其中有些人曾躺在人行道上，想要阻止她出門應訊。

檢方進行訊問是南韓司法程序的重要步驟，嫌犯接受訊問後可能遭到起訴。訊問過程可能持續許多個小時，直到三更半夜，檢方如果認為有必要，可以一再傳訊嫌犯。

朴槿惠接受訊問時面對兩位檢察官和一位調查員，她有一位律師作伴，但依據標準程序，律師不得干預訊問過程，只能在休息時間提供意見，這可能會對她構成問題。

韓聯社稍早報導，據檢察官透露：「她相當合作。」他又說，調查人員稱朴槿惠為「總統女士」，但紀錄中她只被稱為「嫌疑人」。

朴槿惠面臨多項指控，包括與閨蜜崔順實串通，施壓大財團捐款給支持她的基金會，另外也被控濫權。她是南韓歷來第四位因為貪汙醜聞而遭調查或監禁的前總統。

路透社報導，朴槿惠如果因為收受大財團負責人的賄賂被定罪，可能遭判處超過10年徒刑。這些財團負責人包括三星集團的少主李在鎔，他已因涉案遭收押。

首爾中央地方檢察廳官員稍早指出，訊問後朴槿惠將可回家，但拒絕說明她是否會再遭傳喚，目前也不清楚是否會聲請逮捕令。

律師說，朴槿惠目前的健康情況並不是最佳狀態。他說：「由於看起來健康欠佳，訊問期間，她多次接受檢查。」1060322

(中央社)