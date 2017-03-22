《時來運轉》經典賽準決賽 美日大戰成經典

日本派出王牌投手菅野智之。(美聯社資料照)

《世界棒球經典賽準決賽》賽事分析推薦：

昨天(21日)早上荷蘭與波多黎各打了一場相當精采的球賽，最終波多黎各在突破僵局制攻下超前分，4比3以七連勝之姿再度闖進世界棒球經典賽的決賽，而今天(22日)上午9點，讓人期待萬分的美日大戰就要登場，比賽打到最後階段，子乃花的想法還是一樣，因為相當接近，這些比賽很可能會因為一個守備、教練的一個判斷，就會讓比賽出現變化，所以在投注上，還是希望大家小賭怡情，大興看球了。今天這邊一樣還是會努力的提出一些觀點給大家參考，一起來看看吧^^。

126美國@日本 09:00

國際盤推薦--上半場大分(4-50)

先發投手：羅阿克(Tanner Roark)(0W0L，自責分率20.25)@菅野智之(0W0L，自責分率5.40)

解析：

本場比賽雙方在先發投手安排上，日本最終還是決定以球隊設定上的王牌投手菅野先發，而美國方面，本場比賽教練李蘭則有些讓人意外的安排了羅阿克(Tanner Roark)先發，而在分析後，本場比賽子乃認為上半場的大分選項，會是較好的投注選擇方向，主要的考量點如下--

《羅阿克先發可能表現探討》

羅阿克去年在MLB投出自己的生涯年，除投球局數首次超過200局外，更有16勝10敗，自責分率2.83的好成績。羅阿克去年的成長，來自於比以往更出色的變化球，在整體用球配置上並沒有太大改變下，曲球的品質評比從2015年的0.83大幅拉升到2.59，此外滑球、變速球也都是正值，這讓原本很依賴二縫線速球的羅阿克，有了更多的武器來解決關鍵打者。

這場比賽派出羅阿克，子乃花認為除了有點奇兵之策外，也跟日本並不擅長面對二縫線速球，以及整體對曲球打擊表現並不好有關，但壞消息是羅阿克目前狀態不算好，本季唯一一場出賽羅阿克僅投1.1局就失掉3分，其中最大的問題，是滑球、曲球這兩個去年大進步的球種，始終無法去攻擊好球帶，本場比賽精明的日本打者，只要很順利的突破羅阿克的二縫線，就有機會在持續累積跑者下搶下一些分數。

此外，這邊對於羅阿克來說的另一個挑戰，是他前場出賽是中繼上陣，比賽打到這個節骨眼才再度回到先發位置，隨時有適應上的風險。

《菅野投球狀態深入探討》

菅野是日本目前設定上的王牌，本場比賽派出菅野是很合理的安排，不過兩場出賽下來，菅野的狀態可能無法獲得太正面的評價。從面對澳洲的比賽就不難看出，在有了大量的研究與準備下，菅野的速球，對於這些比較偏美式的打者而言似乎不算是太難應對的，因為美系投手本身就擁有很多速球且具各種尾勁的投手類型，本場比賽目前傳出一個消息，那就是菅野有可能「解封印」，也就是讓菅野去投他另一個拿手球種--指叉球，這個決定，關鍵在菅野雖然有一手具「切」特性的滑球，但整體來看仍沒有真正的縱向變化武器，只是這個決定，子乃認為也是另一個風險的開始，畢竟前兩次出賽，菅野確實幾乎沒有用到這樣的球路。

而這邊，要深入幫大家解析的，是菅野拿手滑球的狀態，狀態上，子乃認為菅野並沒有達到他該有的水平--

1.菅野兩場比賽都挨轟，而被打的全壘打都是滑球挨打。

2.菅野去年在日本職棒，他的滑球一段時間大放異彩，整季下來，菅野滑球的被揮空率高達16.7%，但第一場比賽面對澳洲，菅野24顆滑球只有兩顆讓打者揮空、第二場30顆滑球也只有四顆讓打者揮空，合計揮空率為11%多，無法誘使打者出棒甚至揮空，讓這顆王牌滑球的效果大大降低了。

3.上賽季日職，菅野滑球的好球率高達70.1%，是菅野搶好球的最大武器，但經典賽以來兩戰54顆滑球，就有多達22顆是打者沒有去揮棒，判定為壞球的情況，好球率下滑到59.3%。

本場比賽，在菅野的速球並不足以威脅美國隊打者，而滑球狀態不算好，解封印的指叉球也不一定能正面看待下，子乃認為美國面對菅野是有機會打下一定分數的。

《信任度》

今天荷蘭與波多黎各的比賽，兩隊在換投方面可以說有著相當高的敏略性(尤其是波多黎各)，這屆經典賽，換投時機一直都是大關鍵，而這邊之所以看好上半場大分，關鍵就在日本監督小久保對於菅野的信賴，在菅野是球隊王牌下，這個換投時機，就比較有可能「錯過」最佳時機，成為大分另一可能利多。

《日本打線特色與韌性》

日本目前持續連勝打進準決賽，打線方面除許多球員打出狀態外，球隊開局一有機會就靠戰術野球搶分的特性，其實對於上半場的大分選擇也是另一種利多，此外，日本能保持不敗，關鍵就在「回應」，多場比賽日本一但被對手得分，很快就會在下個半局作出回應拿回分數，大分一直以來都是兩隊的事，這種特性、韌性，也是可能大分利多。

《上半場投注關鍵考量》

本場比賽另一個選擇上半場的考量，在於雙方牛棚方面並不這樣好掌握，美國牛棚穩定度不差，但幾場比賽下來就連安卓米勒(Andrew Miller)的狀態也抓不太準，日本方面，子乃花認為本場比賽一但菅野出問題，日本很可能的中繼選擇將是目前還沒有失分過的千賀滉大，除狀態出色外，千賀要人命的指叉球，更可能是美國打線的難題，所以本場比賽一但雙方開始換投，得分難度看上去是會變高的，上半場大分，應該是較好的投注方向。

綜合上述考量，我們要優先推薦上半場4-50門檻下的大分過盤。

●上半場4-50的大分過盤●

(中時電子報)