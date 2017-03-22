公鹿氣勢旺 國王新人竄出頭

「字母哥」阿提托康波。(美聯社資料照)

明(23)日早上10點半，公鹿到國王主場踢館。公鹿目前暫居東區第七，從開季時期公鹿位居東區末段班的位置到現在擠進東區的季後賽名單，我們可以看到公鹿在這整個賽季拉尾盤的韌性。現在的公鹿雖然僅領先熱火、公牛等昔日東區強權不到1.5場的勝差，但我認為現在的公鹿以他們近期贏球的氣勢是很有機會搶進季後賽的。因此在接下來的13場比賽，就看「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）率領公鹿上演季後賽保位戰吧。

國王在步入重建後可想而知，現在所面臨的就是輸多勝少的日子，但不可否認的是既然選擇了重建，國王全隊就是要勇於承擔這樣的賽果。唯一可以慶幸的是，國王目前全力培養的新人希爾德（Buddy Hield）也在球隊的寄望下慢慢打出身手。因此這名菜鳥是否能在國王的栽培下打出未來巨星的氣勢，將會是國王剩下的比賽中，值得觀察的重點。

雖然本場比賽來訪的公鹿要讓給地主國王6.5分，但我認為國王就算面臨重建，他們的主場還是相當的有戰力，因此本場比賽看好國王受讓過盤。

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(中時電子報)