英發布班機電子裝置禁令 目標鎖定6國

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在美國發布安全警告後，英國政府今天針對來自土耳其、中東及北非等6國的班機加強航空安全規定，禁止旅客攜帶筆記型電腦與平板電腦進入機艙。

法新社報導，英國政府發言人說，從埃及、約旦、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、突尼西亞與土耳其直接搭機前來英國的旅客，將必須把這些電子產品放入託運行李。

這項禁令還包括長、寬、厚超過16公分、9.3公分、1.5公分的電話。

美國發布類似禁令後，英國政府一名發言人說：「我們的首要考慮始終是英國國民的安全。」

這項變革影響英國航空公司（British Airways）和易捷航空公司（EasyJet）等6家英國航空業者，以及土耳其航空公司（Turkish Airlines）等8家外籍航空業者。1060322

(中央社)