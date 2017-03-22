喝中藥疑附子中毒 美華婦身亡
美國發生民眾在喝了中藥之後疑似附子中毒的事件，前後共2人被送院治療，其中1人死亡、另1人康復出院。
加州舊金山公共衛生局證實，該市發生2宗類似的案例，而且都涉及在同一家中藥行購買的中草藥。
當地媒體KPIX五號電視台報導稱，今年2月一名56歲的華裔中年婦女在舊金山華埠都板街1105號(1105 Grant Ave)的永和蔘茸藥行購買中草藥，回家服用後不適被送院治療，在3月18日宣告不治；另外一名年約30多歲的華裔男子，本月初也在該藥行購買中草藥，服用後出現不適症狀被送院治療，該男子已經在3月12日康復出院。
衛生官員表示，這兩宗案件雖然服用的中草藥配方不同，但都同樣在服藥後約1個小時感到不適，先是出現虛弱症狀，然後心律異常有生命危險，需要緊急送院接受急救。
衛生官員在兩名患者飲用過的中草藥中、患者的血液和尿液都檢驗出有附子成分。舊金山衛生局已要求該間中藥店將涉及的中草藥下架，業者也全力配合調查，但尚不清楚是哪個環節出現問題，而導致患者出現中毒現象。
有中醫師表示，附子是常見的中藥材，本身具有毒性，需要經過炮製才能入藥，一般民眾最好依照醫師指示，經過適當時間的煎煮後才能服用。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。