喝中藥疑附子中毒 美華婦身亡

舊金山市府公共衛生局通報2宗民眾喝了中草藥後出現中毒現象的案例，其中1名中年華裔婦女死亡、另1名30多歲的華裔男子則康復出院。圖為舊金山市政府大樓(圖:陳子巖攝)

附子是很普遍的中藥材，具有溫補脾腎、逐寒袪濕等功效，但生附子有毒，需要炮製後才能入藥。圖為這兩宗中毒疑案涉及的中草藥。(照片取自KPIX電視台網站，警方提供)

美國發生民眾在喝了中藥之後疑似附子中毒的事件，前後共2人被送院治療，其中1人死亡、另1人康復出院。

加州舊金山公共衛生局證實，該市發生2宗類似的案例，而且都涉及在同一家中藥行購買的中草藥。

當地媒體KPIX五號電視台報導稱，今年2月一名56歲的華裔中年婦女在舊金山華埠都板街1105號(1105 Grant Ave)的永和蔘茸藥行購買中草藥，回家服用後不適被送院治療，在3月18日宣告不治；另外一名年約30多歲的華裔男子，本月初也在該藥行購買中草藥，服用後出現不適症狀被送院治療，該男子已經在3月12日康復出院。

衛生官員表示，這兩宗案件雖然服用的中草藥配方不同，但都同樣在服藥後約1個小時感到不適，先是出現虛弱症狀，然後心律異常有生命危險，需要緊急送院接受急救。

衛生官員在兩名患者飲用過的中草藥中、患者的血液和尿液都檢驗出有附子成分。舊金山衛生局已要求該間中藥店將涉及的中草藥下架，業者也全力配合調查，但尚不清楚是哪個環節出現問題，而導致患者出現中毒現象。

有中醫師表示，附子是常見的中藥材，本身具有毒性，需要經過炮製才能入藥，一般民眾最好依照醫師指示，經過適當時間的煎煮後才能服用。

(中時電子報)