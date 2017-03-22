遭爆聘女兒當國會助理 法內政部長下台

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被爆料雇用兩名女兒為國會助理的法國內政部長勒魯（Bruno Le Roux），今天請辭下台，但他仍否認有任何不法行為。

勒魯坦承曾於擔任國會議員時，在夏季或學校放假時以短期契約雇用兩個分別為高中生和大學生的女兒為助理，共給付5萬5000歐元（約新台幣180萬元）薪資。

法新社指出，勒魯表示，他不希望有關單位調查合約的內容，「傷害政府的工作」。

路透社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）說，已指派菲克爾（Matthias Fekl）接替勒魯的職務。1060322

(中央社)