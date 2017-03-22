法官名嘴亂爆料英監聽川普 遭電視台冷凍
法官出身的時事評論員納波里塔諾，由於烏龍爆料指稱「英方協助歐巴馬竊聽川普」，遭到福斯新聞網（Fox News）停止通告，短期內都不會再獲邀請上節目。
納波里塔諾（Andrew Napolitano）日前在福斯新聞網節目中指稱，英國政府通訊總部（GCHQ）在美方要求下，協助歐巴馬對川普進行竊聽。他的說法引起英國政府通訊總部嚴正駁斥，英國首相梅伊（Theresa May）的發言人也對媒體表示，已收到美方保證，今後不會再有人重提此事。
66歲的納波里塔諾曾任新澤西州高等法院資深法官，也曾擔任布魯克林法學院（Brooklyn Law School）客座教授。1995年，他離開公職，轉任執業律師，並且在電視節目評論時事以及司法案件。
身為福斯新聞網固定名嘴班底，並且長期自稱「納波里塔諾法官」的納波里塔諾，由於14日在新聞節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）烏龍爆料，指稱「英方協助歐巴馬竊聽川普」，從上週開始就不曾出現於福斯新聞網節目。
根據媒體報導，納波里塔諾已經遭到福斯新聞網冷凍，短期之內都不會再邀請他上節目。
到目前為止，福斯新聞網並未針對納波里塔諾是否遭到暫停通告發表評論。
福斯新聞網主播史密斯（Shepard Smith）日前則表示，對於納波里塔諾在「福斯與朋友們」節目上的言論，電視台並沒有辦法予以證實。
史密斯在節目中對觀眾說道：「福斯新聞網並沒有任何證據，足以證明現任美國總統曾經在任何期間，遭到任何形式的監聽。」1060322
(中央社)
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