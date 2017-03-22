來自日本 松綠神道大和山 第35次來台慈善法會

松綠神道大和山每年自費來台舉辦慈善法會(本報資料照片)

本部位於日本東北青森縣的日本宗教團體「松綠神道大和山」，每年都組成和平使節團，來台灣祭拜在第二次世界大戰中不幸喪生的台籍、日籍人士，今年是第35次自費來台舉辦善法會。

以台日友好為出發點，松綠神道大和山1983年在台北近郊覓得一處清靜的寺廟—北投中和禪寺，並在禪寺園區內立塔遙祭。之後每一年都自費組團來台舉行慰靈祭典，同時協助修繕該寺宇年久失修的部份，美化環境，讓禪寺得以綿延。

這份心意已持續超過四分之一世紀，今年是第35年。幾年前開始，陸續有台灣人士因為感懷松綠神道大和山的心意，參加祭拜典禮。

松綠神道大和山在台灣貢獻很多，1979年捐贈3300萬日幣給行政院衛生署，協助建立台南縣新營鎮慢性病防治所；為了後續復健治療，又陸續捐贈價值1090萬日幣的器材。

松綠神道大和山每年自費來台舉辦慈善法會(本報資料照片)

松綠神道大和山和平使節團多年來一直默默付出心力，希望藉由慰靈祭典，祈求平安，成為架起中華民國與日本之間的和平橋梁。

交通部觀光局為了感謝松綠神道大和山這些年來每一年都帶領數百人來台觀光並宣揚和平理念，特別在2012年2月的觀光節中頒發年度觀光貢獻獎，由現任教主田澤清喜代表受獎，為台日交流更添助益。

(中時電子報)