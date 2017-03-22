又槓上 阿諾拍影片酸川普
「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格今天又槓上川普，他在推特上發布一支40秒的影片，標題說是要給川普建議，內容則是對川普最新出爐的支持率冷嘲熱諷，還說要帶川普去一所中學看看他自己做的好事。
上周發布的蓋洛普民調顯示，川普的支持率為37%，創下新低，阿諾今天就在推特上以自己的影片做出回應。他在影片中一開始就點名呼叫川普，他說「噢，川普。支持率出來了，你陷入困境了，現在你支持率只有30多？但是你又期待能有多少呢？當你砍掉學童的課後活動、給窮人的送餐計畫，你還能說是要讓美國更偉大嗎？拜託！到底是誰在給你建議？」
阿諾用連珠炮的一系列問話，酸川普做了這麼多「好事」，還能期待支持率有多高嗎？接著他又建議川普去華府距離白宮不遠處的Hart中學看看吧，看看川普自己對學童們所做的「絕佳好事」，阿諾甚至主動邀約，說他可以親自帶川普去學校看看。
曾經擔任過加州州長的阿諾，今天之所以出面嘲諷川普酸他支持度創新低，主要是為了抨擊川普日前公布的聯邦政府預算大砍數以億(美元)計的教育撥款和社會福利，像是聯邦對學校的課後活動計畫、為低收入及長者送餐的Meals on Wheels計畫等。
不過川普今天非常忙碌，他在白宮簽署一項S.422法案，確保美國太空總署NASA的預算增至195億美元，並指示NASA將焦點放在火星和外太空的人類探索。喜歡使用推特的川普，尚未對阿諾的影片做任何回應。
(中時電子報)
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