經典賽日美對決 美媒再提大谷翔平
日本今將和美國對決，勝方可闖入經典賽冠軍戰，投打「二刀流」大谷翔平，因腳傷退出經典賽，但仍被美國媒體關注，日前《紐約時報》特別撰文，討論大谷翔平挑戰大聯盟的複雜之路。
文中指出，不少大聯盟球隊垂涎這位偉大的投手，也是具有力量的打者。大谷翔平去年投出10勝4敗，自責分率只有1.86；另打擊率高達3成22，22轟，67分打點；並獲得太平洋聯盟年度MVP，助火腿奪下睽違10年的「日本一」桂冠。
年僅22歲的大谷翔平，最快球速超過100哩(約161公里)，是日職最快165公里的紀錄保持人。但也因為年輕，讓他的大聯盟之路變得複雜。大聯盟新版勞資協議規定，25歲以下國際球員，第1份合約總額將不得超過600萬美元(約1.8億台幣)。
這讓大谷翔平受到緊箍咒，他得考慮今年季後就挑戰大聯盟，但首年合約金額會受限。或是在日本多打3個賽季，年滿26歲再圓美夢，肯定能簽下較大的肥約。但規定還是有漏洞，因只限第1年合約上限，第2年後沒有特別限制，這讓大谷能季中換約，也許能提早赴美。
(中時電子報)
關鍵字：大谷翔平
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