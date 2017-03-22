超越日本 南韓最討厭國家是⋯
中國因「薩德」議題祭出限韓令，但也引發兩國關係緊張，根據南韓當地最新民調，中國取代了日本，成為南韓民眾最反感的國家。
南韓峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies ）在3月6日至8日對1,000名成人展開調查。分數以0分到10分做區分，10分為最喜歡，積分越低，顯示好感度越低，結果發現中國的分數從1月的4.31分，降到了3月的3.21分。
峨山政策研究院昨天發布聲明說：「更讓人吃驚的是，相較於中國大陸，韓國人現在較喜歡日本。」
日本曾殖民韓國，加上慰安婦等議題，在過民調中，日本一直是除北韓以外，南韓民眾最不喜歡的國家。但中國不滿南韓部署「終端高空防衛系統」（Terminal High Altitude Area Defense），陸續祭出「限韓令」，引發韓國人好感度降低，調查也顯示，越來越多南韓民眾支持薩德，支持的比率從11月的46.3%，升至本次調查的50.6%，反對的比率則從45.7%下降到37.9%。
(中時電子報)
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