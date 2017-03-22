荷蘭大選公布正式結果 組閣協商展開

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荷蘭上週舉行國會大選，總理呂特領軍的自民黨（VVD）勝出，當局今天公布確認的正式結果。接下來各黨將為組成聯合政府展開討價還價。

法新社報導，本月15日的國會選舉最終結果揭曉，呂特（Mark Rutte）的自民黨在國會150席總共拿下33席，反伊斯蘭極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）的自由黨（PVV）以20席居次，距離自民黨差距頗大。

六六民主黨（Democrats 66）和基民黨（CDA）各奪19席，綠黨（GreenLeft）及社會黨（Socialist Parties）各有14席。

選舉委員會指出，這次大選約有1050萬名選民投票，投票率81.9%，創下1986年以來新高。

各黨領導人接下來將展開試探性接觸，以尋求組成至少76席多數的聯合政府的可能性。

公共廣播系統荷蘭廣播基金會（NOS）報導，資深國會議員希柏斯（Edith Schippers）已見過呂特、六六民主黨黨主席佩赫托德（Alexander Pechtold）、基民黨黨主席范哈爾斯馬布馬（Sybrand van Haersma Buma）及綠黨的明日之星克列佛（Jesse Klaver），看看是否可能合組執政聯盟。這4黨加起來共有85席。

不過，綠黨政治立場與自民黨南轅北轍，克列佛過去曾表示，他不會考慮和現任總理一起執政。1060322

(中央社)