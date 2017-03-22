辣妹合唱團成員媚兒碧 訴請離婚
1990年代熱門流行樂團「辣妹合唱團」成員媚兒碧（Mel B），20日向法院訴請離婚，與製作人丈夫貝拉芳特（Stephen Belafonte）10年銀色婚姻劃下句點。
41歲的媚兒碧當年在英國流行樂團「辣妹合唱團」（Spicy Girl）當中以「猛辣妹」（Scary Spice）名號走紅。
法院紀錄顯示，本名為梅蘭妮‧布朗（Melanie Brown）的媚兒碧，已於20日向洛杉磯高等法院訴請離婚。她請求法院裁定讓她與貝拉芳特共同享有5歲女兒的監護權，同時希望法官拒絕貝拉芳特所提出的贍養費要求。
這位女星向法院表示，2016年12月28日已經與貝拉芳特分居迄今。
媚兒碧與貝拉芳特在2007年相識，熱戀5個月便於2007年夏天在拉斯維加斯閃電結婚。八卦媒體曾傳出媚兒碧遭到貝拉芳特家暴，她也曾帶著瘀青參加錄影，但夫妻倆對於家暴傳聞均鄭重否認。
她的第一任丈夫是荷蘭舞者葛薩爾（Jimmy Gulzar），1998年結婚，育有一女，但2000年宣告離婚。根據媒體報導，媚兒碧在離婚官司中付了280萬美元贍養費。
媚兒碧曾與資深影星艾迪墨菲（Eddie Murphy）交往，2007年為他產下一女。
「辣妹合唱團」雖已在2001年正式解散，卻被認為是流行樂壇「女性力量」（Girl Power）開山鼻祖。據統計，「辣妹合唱團」包括巡迴演唱會等各種收入在內，從1996年至2000年間共計創造了5億至8億美元總收入。1060322
(中央社)
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