MLB》退休9年返巨人 邦茲新工作揭曉
(05:50更新內文)舊金山巨人隊今宣布，邦茲(Barry Bonds)擔任球團總裁的特別顧問。邦茲成名於巨人隊，並效力長達15年，2001年單季敲出73發全壘打，生涯762轟，兩項紀錄都是大聯盟第一。
邦茲說：「我很高興能回巨人隊。舊金山一直是我的家，巨人永遠是我的家人，我期待花時間在團隊、球隊的年輕球員，以及灣區的社區上。」邦茲將協助巨人隊總裁，並參加球隊春訓訓練課程。邦茲2014年春訓期間，曾擔任巨人客座教練，今年是他首度以正式職位回球隊。
邦茲2007年敲出第762轟，成為大聯盟的全壘打王，但生涯末期捲入禁藥，季末巨人並未與他續約，邦茲宣告退休。邦茲去年擔任馬林魚的打擊教練。邦茲是500轟500盜的成員，並拿過8次金手套獎。
(中時電子報)
文章來源：中時電子報體育專頁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。