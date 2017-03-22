MLB》退休9年返巨人 邦茲新工作揭曉

生涯762轟的美職全壘打王邦茲。(美聯社資料照)

(05:50更新內文)舊金山巨人隊今宣布，邦茲(Barry Bonds)擔任球團總裁的特別顧問。邦茲成名於巨人隊，並效力長達15年，2001年單季敲出73發全壘打，生涯762轟，兩項紀錄都是大聯盟第一。

邦茲說：「我很高興能回巨人隊。舊金山一直是我的家，巨人永遠是我的家人，我期待花時間在團隊、球隊的年輕球員，以及灣區的社區上。」邦茲將協助巨人隊總裁，並參加球隊春訓訓練課程。邦茲2014年春訓期間，曾擔任巨人客座教練，今年是他首度以正式職位回球隊。

邦茲2007年敲出第762轟，成為大聯盟的全壘打王，但生涯末期捲入禁藥，季末巨人並未與他續約，邦茲宣告退休。邦茲去年擔任馬林魚的打擊教練。邦茲是500轟500盜的成員，並拿過8次金手套獎。

(中時電子報)