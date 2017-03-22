經典賽4強第2戰 美日強碰拚輸贏

世界棒球經典賽（WBC）4強第2戰，本屆賽事另支6連勝勁旅、亞洲棒球強權日本武士隊，今晚將在洛杉磯道奇棒球場對壘地主美國隊，強投與強打對決，精彩可期。

日本武士與昨晚擊敗荷蘭的波多黎各，都是打進4強前，在本屆的首輪預賽與第2輪複賽，6連勝未嘗敗績的球隊，他們希望如波多黎各再下一城奪7連勝，搶到冠軍戰門票，但占盡天時地利人和優勢的地主美國也不好惹。

雖然美國在本屆賽事從預賽到複賽的戰績是4勝2負，顯然不如日本，不過第2輪複賽關鍵一役淘汰尋求衛冕的多明尼加，目前氣勢正盛，還有場邊最佳第10人也就是替子弟兵吶喊的家鄉父老，日本武士得克服腹背受敵。

雙方都已公布先發投手，控球與球速都是上選的讀賣巨人王牌菅野智之將率先登板，美國則由2014年與2016年球季都奪雙位數勝投的華盛頓國民隊強投羅亞克（Tanner Roark）把關。

雖然菅野在日職投得虎虎生風，不過來到國際賽事的大場面顯得有些施展不開，他複賽對古巴投4局丟4分，今晚在可容納5萬6000人的道奇球場，能否臨危不亂穩住陣腳，面臨嚴峻考驗。

至於雙方截至目前為止的攻守數據，日本平均打擊率約3成上下，美國隊則不到2成5，至於投手群的表現，美國隊平均防禦率不到3，而日本則略高於3，看來日本打擊雖比較優，但投手群美國較穩定。

兩軍交戰勇者勝是今晚美日大戰前的註解，兩支分別雄踞亞美大陸的棒球強權組成的隊伍，不論打擊、守備與投手陣容都是一時之選，至於誰是最後獲勝的勇者，端視誰臨場表現更勇。1060322

(中央社)