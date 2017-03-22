奇！女子沒陰道 口愛竟然懷孕

非洲有名少女天生沒陰道，替男友口交，沒想到卻因此懷孕，生下一名嬰兒。(圖片取自達志影像)

沒有陰道的女子也能懷孕？沒想到這是真的！非洲有名少女天生沒陰道，她在替男友口交時，被醋勁大發的前男友撞見，拿刀猛刺腹部，沒想到卻因此懷孕，生下一名嬰兒。而這個奇案，醫師研判可能是女子口交吞下肚的精液經過傷口流入子宮所造成。

「BuzzFeed」報導醫學上7個真實奇特案例，其中有一例是非洲一名女子在幫現任男友口交，結果前男友忽然出現，3人爆發衝突，過程中前男友拿刀刺向女子的腹部，送往醫院急救後，女子發現胃被刺了個洞，所幸並無大礙，但沒多久後，女子腹部漸漸隆了起來，9個月後，她因為腹部疼痛被送進醫院，醫生檢查後發現女子懷孕了，之後便剖腹產下一名健康嬰兒。

這個案例曾被收錄在1988年的「英國婦產科醫學期刊（British Journal of Obstetrics and Gynaecology）」中。醫師判定女子在被刺傷前可能吞下男友的精液，因為胃被戳了個洞，精液順著血液流進子宮，加上女子可能正逢排卵期，才讓她有了身孕。

(中時電子報)