奇！女子沒陰道 口愛竟然懷孕
沒有陰道的女子也能懷孕？沒想到這是真的！非洲有名少女天生沒陰道，她在替男友口交時，被醋勁大發的前男友撞見，拿刀猛刺腹部，沒想到卻因此懷孕，生下一名嬰兒。而這個奇案，醫師研判可能是女子口交吞下肚的精液經過傷口流入子宮所造成。
「BuzzFeed」報導醫學上7個真實奇特案例，其中有一例是非洲一名女子在幫現任男友口交，結果前男友忽然出現，3人爆發衝突，過程中前男友拿刀刺向女子的腹部，送往醫院急救後，女子發現胃被刺了個洞，所幸並無大礙，但沒多久後，女子腹部漸漸隆了起來，9個月後，她因為腹部疼痛被送進醫院，醫生檢查後發現女子懷孕了，之後便剖腹產下一名健康嬰兒。
這個案例曾被收錄在1988年的「英國婦產科醫學期刊（British Journal of Obstetrics and Gynaecology）」中。醫師判定女子在被刺傷前可能吞下男友的精液，因為胃被戳了個洞，精液順著血液流進子宮，加上女子可能正逢排卵期，才讓她有了身孕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。