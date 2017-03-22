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陸運動品市場破8千億 誰賣最好.....？

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NIKE
NIKE是目前大陸運動品市場龍頭，市占率近2成。（圖/美聯社）

隨著大陸的健身房、單車等運動風氣在城市中日漸成為潮流，同時帶動了相關運動用品市場銷量推升。去年度整體大陸運動用品市場產值大漲11％，總銷售量達1,870億人民幣（約8,234.8億台幣），其中銷量最好的品牌是美商耐克（NIKE），市占率將近2成；其次則為愛迪達（Adidas），市占率亦突破1成5的比例，反倒大陸本土品牌，除安塔（Anta）外，其餘市占率幾乎不及5%。

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據英國金融時報（Financial Times）報導，快速茁壯的大陸健身與運動市場，不僅讓腳踏車與網路商務產業受惠，也讓運動用品的銷售量大幅增長。去年大陸全國運動用品銷量大幅上升11%，銷售額達到1,870億人民幣（約8,234.8億台幣），然而在持續成長的大餅中，兩間外商耐克與愛迪達，不僅市占率稱霸，更是引領整個市場與潮流的風向標。愛迪達官方表示，該品牌去年在中國大陸市場銷量大增28%，不僅優於該公司在全球的業績，更佔該公司近6成的全球利潤；而市占率近2成的耐克，去年同樣繳出兩位數的成長佳績，讓兩間外籍運動品牌更加重視這塊市場。

Adidas
愛迪達則是大陸運動品市場第二大品牌，市占率約有1成5。（圖/美聯社）

相較於李寧、安塔和361等本土品牌，耐克與愛迪達的產品價格遠高出許多，為何銷量卻不減反增？瑞銀（UBS）分析師認為，「隨著自我意識提升，價格不再是唯一或最關鍵的考量，尤其在女性客群中，國際品牌對於整體潮流趨勢的營造與帶動，仍優於大陸本土品牌。」雖從品牌市占率而言，大陸本土品牌仍遠不及兩大國際品牌，但隨著浪潮興起，也因此而受惠。其中安塔和李寧，這兩個最知名的本土品牌，去年度利潤也衝破10%以上，成為大趨勢下的得益者。

大陸運動用品市場仍在成長與茁壯，領頭羊的耐克與愛迪達，不僅要面對本土品牌的挑戰，更有新的國際大廠陸續加入戰局，其中Under Armour與加拿大瑜伽品牌Lululemon，也踏入北京上海，讓戰局更上層樓，競爭也更加激烈。

(中時電子報)

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關鍵字：大陸運動品牌NikeAdidas
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