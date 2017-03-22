東北季風減弱 白天溫暖中午微熱

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中央氣象局指出，今天東北季風減弱，東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。各地白天溫暖舒適，中午前後甚至會有一點熱的感覺。

氣象局表示，白天除了基宜花蓮雲多高溫僅攝氏22度外，北部、台東高溫將達24、25度，中南部高溫則仍維持在28到30度。

由於水氣減少，除了中南部仍然是多雲到晴的天氣外，北部也只有少量降雨，多雲為主；東半部雲量仍多，還是有些短暫雨出現。

不過，穩定的天氣僅維持1天，明天凌晨起又有另一波鋒面抵達，各地又會轉為有雨的天氣。

空氣品質資訊，高屏紅色警示，對所有族群不健康，金門、中部及雲嘉南橘色提醒，污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060322

(中央社)