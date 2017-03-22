東北季風減弱 北部高溫24度 溫暖舒適
今天（２２日）清晨持續受到冷空氣影響，北部、東北部低溫將維持在１５、１６度，其他地方低溫約在１８至２０度，不過白天之後冷空氣減弱，除基、宜、花蓮雲多高溫僅２２度外，北部、臺東高溫將達２４、２５度，尤其北部高溫與昨天相比約有６度的升幅，中南部高溫則仍維持在２８到３０度，各地白天溫暖舒適，中午前後甚至會有一點熱的感覺。
根據中央氣象局資料顯示，今天天氣方面由於水氣減少，除了中南部仍然是多雲到晴的天氣外，北部也只有少量降雨，天氣以多雲為主，甚至偶爾陽光露臉，至於東半部雲量仍多，還是有些短暫雨出現；然而穩定的天氣僅維持今天一天，週四（２３日）凌晨起又有另一波鋒面抵達臺灣，各地又會轉為有雨的天氣；氣象局提醒您這幾天晴雨冷暖交替頻繁，請留意最新的預報資訊。
另外，今天臺灣各沿海及外島地區將有較大的陣風出現，尤其今晨臺南以北、東半部及恆春半島、澎湖、金門、馬祖空曠地區有８至１０的強風，鄰近海域並有較大風浪；提醒您，今天白天雖然風力稍微減弱，可是風浪未必會馬上轉小，前往海邊活動請注意安全。
空氣品質方面，今天高屏紅色警示(對所有族群不健康)，金門、中部及雲嘉南橘色提醒；污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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