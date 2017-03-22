會晤川普 北約秘書長下月赴華府

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北大西洋公約組織（NATO）發言人說，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4月12日將前往華盛頓，在美國總統川普當選後首次與他會面。

法新社報導，這名發言人表示：「他們將討論，強大的北約在提供集體防衛與在北約邊境以外地區投射穩定性的重要性。」

北約國家領袖接著將於5月25日在布魯塞爾集會，這是川普去年11月意外當選以來的首次峰會。

北約發言人指出，各國領導人在峰會上將商討「北約打擊恐怖主義的角色，以及增加防衛支出和更公平分擔責任的重要性。」

川普政府一直施壓盟國，要在2024年之前達到每年國防預算占國內生產毛額（GDP）2%的承諾。1060322

(中央社)