美供應料增加 油價挫低

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

美國原油供給預估將增加之際，油價今天收在去年11月以來新低，抵銷石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協議後的漲勢。

彭博報導，在紐約商品交易所，西德州中級原油4月期貨下滑88美分，收在每桶47.34美元，寫下去年11月29日以來最低價格。交易更活絡的5月期貨下降67美分，收在每桶48.24美元。

倫敦市場北海布倫特原油5月期貨下跌66美分，收在每桶50.96美元。1060322

(中央社)