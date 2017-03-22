MLB》柳賢振先發4局 近乎完美

歷經2年的傷痛之苦，柳賢振今年有好的開始。(美聯社資料照)

(07:10更新內文)道奇29歲韓國左投柳賢振，今在熱身賽面對釀酒人打線，先發4局無失分，只被敲出1支安打，送出2次三振，沒有保送，表現相當出色；打擊方面，自己也貢獻1打點的安打。柳賢振熱身賽累積3次出賽，主投9局，只失1分。

柳賢振2013年與道奇簽6年合約，前2年都繳出14勝，但前年因左肩關節唇受傷動刀，去年7月好不容易復出，只投1場，左手肘肌腱就發炎，選擇動手術治療。可說是2015和2016年，幾乎整整2年沒有出賽。

柳賢振2006年奪下韓國職棒投手三冠王(勝投、自責分、三振)，並榮獲年度最有價值球員(MVP)。柳賢振拿手球路是變速球，K功相當了得，曾5度摘下三振王。

(中時電子報)