巴西「腐爛肉」發酵 日韓港歐墨全面封殺
南美洲肉品出口大國巴西，日前遭踢爆，其國內相關肉品集團買通檢疫人員，讓腐爛或染菌不潔的肉品通過檢疫，並出口銷售至全球，引起全球震驚。對此嚴重的食安與健康議題，現階段已有日本、韓國、香港、歐盟和墨西哥宣布禁止巴西肉品入境，美國則是將加強產品檢疫程序，然而身為巴西肉品消費大國的大陸，目前仍尚未有進一步的表態。
據路透社（Reuters）報導，巴西肉品商涉嫌買通檢疫人員，放任腐爛與感染沙門氏菌（Salmonella spp.）的肉品出口至全球，引發全世界高度關注。為避免可能的危險，第一時間即有多國宣布對來自巴西的肉品全面封殺，包含南韓、歐盟等地，日本亦透過駐巴西大使館發出聲明，全面暫停肉品進口，香港政府稍早亦宣布禁止巴西肉品進口，讓這個全球最大的牛肉與肉品出口國，面臨空前巨大的貿易危機。然而作為巴西肉品最大消費市場的中國，外交部發言人華春瑩昨日僅表示，大陸官方仍在研擬對策，也同時希望巴西政府能盡快解決並給出承諾，目前尚無進一步的禁令出台。
巴西警方與檢察官日前在調查肉品企業時，不僅發現數十億美元的政治回扣和貪腐標案，更發現大批腐爛的肉品與放行文件，尋線追查後逮捕約100名衛生檢疫人員，以涉嫌收受賄賂來放行這批有問題的肉品，其中巴西兩大肉品商：JBS股份與巴西食品公司（BRF S.A.）都涉入弊案其中。其中在聖保羅上市的JBS股份公司，不僅向巴拿馬、阿根廷和美國輸出肉品，它也是澳洲、中國大陸與歐盟地區的肉品商。
雖然巴西總統特梅爾（Michel Temer）極力滅火，但食安問題卻仍不斷擴大與發酵中，最新消息是連中美洲的墨西哥也下令禁止巴西肉品進口，一旦大陸官方亦跟進禁止肉品進口，勢必將重創整體巴西產業與經濟，也讓積攢多年名聲與信譽的巴西肉品毀於一旦。
(中時電子報)
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