世界最健康國家 第一名出爐
彭博社發表年度健康國家排行榜，義大利在163個國家當中最健康的國家，且其國民預期壽命可超過80歲，以健康度高達93.11，位居榜首，其次是冰島、瑞士，台灣則因健康度不及60分，未能上榜。
彭博公布2017年全球健康國家指數中，根據預計的壽命、死亡原因、健康威脅、血壓情況、吸菸情況、營養不良情況及飲用水是否潔淨等各項指標的打分，評估出全球163個國家的健康狀況，義大利是在163個國家當中最健康的國家，且其國民預期壽命可超過80歲，非洲獅子山人的平均壽命最短，當地人平均壽命為52歲。
冰島以91.21的分數位居第二，第三為得分90.75的瑞士。第四到第十名依序是新加坡、澳洲、西班牙、日本、瑞典、以色列和盧森堡。
報告指出，雖然義大利是最發達國家之一，但年輕人的失業率高達40%在健康方面義大利人比經濟發展較佳的美國人、加拿大人及英國人要好很多。
義大利人的餐飲屬於地中海式餐飲，注重採用新鮮的食材，大量的蔬果，以及搭配的瘦肉、魚類等，使用特級初榨橄欖油，這些都讓義大利人更加健康。
除此之外，全球希望救濟組織的首席執行官肯尼恩指出，在義大利電視節目收視率最高的是《家庭醫生》的養生節目，可見大家注重健康。
(中時電子報)
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