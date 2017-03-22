為川習會缺席北約 提勒森行程惹議

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媒體報導美國國務卿提勒森4月初因為可能的川習會，將缺席北大西洋公約組織部長會議。提勒森的行程安排引起北約國家質疑，也在華府遭到抨擊。

路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）因為中國國家主席習近平可能於4月6至7日在佛羅里達州與總統川普（Donald Trump）會面，無法前往5至6日在布魯塞爾召開的北約組織（NATO）部長級會議，此舉引起川普政府「重中輕歐」的抨擊。

北約季度會議預計將有26國部長級官員出席，提勒森缺席再度引起北約成員國對川普政府的質疑。川普一路以來持續抨擊北約國家不願提高國防費用，美國花錢幫歐洲維持安全。

美國國務院解釋，提勒森的行程安排若許可當然想出席，他會在華府舉行的對抗伊斯蘭國會議與歐洲多國官員會晤。

前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）在聯邦眾議院軍事委員會聽證會表示，這是極為不幸的警訊，安排國務卿行程的人員應受責備，這是整體問題中的一部分。

歐布萊特說，提勒森雖在其他場合將與許多歐洲部長級官員會晤，但以目前北約議題的討論狀態來看，這是不幸的行程安排問題。

美國高階外交官員行程安排具高度象徵意義，提勒森在北京的發言，被外交學者批評為形同尊重中方的核心利益，引發風波。如今行程安排又被指為重此失彼。1060322

(中央社)