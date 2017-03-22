川習會談台灣 蔡政府挫咧等？

總統蔡英文。(本報系資料照)

川習會下月即將登場，而這場會議的3大主軸將聚焦於「中美貿易」、「薩德佈防」、「一中原則」，其中影響台灣最深遠的議題不外乎是「一中原則」。對此，淡江大學榮譽教授趙春山則表示，中美對台灣議題已有共識，川習會對相關議題只會舊調重彈，不會有第四公報出現。

根據中評社報導，海基會於昨(21日)舉行董監事會議，邀請淡江大學榮譽教授趙春山發表演講，談大陸兩會後對台政策及因應之道，同時談到4月即將舉行的=川習會。

趙春山分析，對於川習會將給台灣造成的壓力看得比較樂觀；而此前一日陸委會主委張小月會見媒體時，則呼籲中美不應拿台灣當籌碼，又說台灣從來不是棋子，因此，明顯看出蔡政府有著台灣將被拿去做交易的擔憂，或已感受到壓力罩頂。

至於中美雙方未來是否簽署「第四公報」，現在難下定論，不過，中評社表示，中美正在努力、並最終會尋到共識，不讓兩岸議題繼續成為負債，中美最近已釋出訊號。美國國務卿提勒森日前訪華時提出應為未來50年的中美關係確立方向，大陸外長王毅20日也做出積極評價。

報導指出，中美峰會每次都會涉及到台灣議題，這一次也不會例外，趙春山提到，中美在川普上任後持續來回擺盪突顯出一件事情，台灣在中美之間非常重要，台灣應認清自己的價值跟籌碼，塑造不可取代的價值。趙春山對台灣在中美博弈中的角色和能量十分自信，而外界看得更多的是執政當局的被動、缺乏因應。

中評社分析，中美正謀求以歷史縱深感和未來穿透力，共同設計今後50年的雙邊關係，這必然會令台海形勢起變化，面對中美兩大，蔡政府壓力罩頂，沒有多少犯錯和調適空間，若再誤判形勢，不為未來及早籌謀，談判的籌碼會越來越小，處境更艱難，這是可預見的結局。

(中時電子報)