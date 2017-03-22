川習會談台灣 蔡政府挫咧等？
川習會下月即將登場，而這場會議的3大主軸將聚焦於「中美貿易」、「薩德佈防」、「一中原則」，其中影響台灣最深遠的議題不外乎是「一中原則」。對此，淡江大學榮譽教授趙春山則表示，中美對台灣議題已有共識，川習會對相關議題只會舊調重彈，不會有第四公報出現。
根據中評社報導，海基會於昨(21日)舉行董監事會議，邀請淡江大學榮譽教授趙春山發表演講，談大陸兩會後對台政策及因應之道，同時談到4月即將舉行的=川習會。
趙春山分析，對於川習會將給台灣造成的壓力看得比較樂觀；而此前一日陸委會主委張小月會見媒體時，則呼籲中美不應拿台灣當籌碼，又說台灣從來不是棋子，因此，明顯看出蔡政府有著台灣將被拿去做交易的擔憂，或已感受到壓力罩頂。
至於中美雙方未來是否簽署「第四公報」，現在難下定論，不過，中評社表示，中美正在努力、並最終會尋到共識，不讓兩岸議題繼續成為負債，中美最近已釋出訊號。美國國務卿提勒森日前訪華時提出應為未來50年的中美關係確立方向，大陸外長王毅20日也做出積極評價。
報導指出，中美峰會每次都會涉及到台灣議題，這一次也不會例外，趙春山提到，中美在川普上任後持續來回擺盪突顯出一件事情，台灣在中美之間非常重要，台灣應認清自己的價值跟籌碼，塑造不可取代的價值。趙春山對台灣在中美博弈中的角色和能量十分自信，而外界看得更多的是執政當局的被動、缺乏因應。
中評社分析，中美正謀求以歷史縱深感和未來穿透力，共同設計今後50年的雙邊關係，這必然會令台海形勢起變化，面對中美兩大，蔡政府壓力罩頂，沒有多少犯錯和調適空間，若再誤判形勢，不為未來及早籌謀，談判的籌碼會越來越小，處境更艱難，這是可預見的結局。
(中時電子報)
文章來源：中評社
關鍵字：中美
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。