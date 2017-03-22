烏日家庭工廠火災 3死1命危

台中烏日仁義街一處家庭工廠清晨發生火災。現場滿目瘡痍。（馮惠宜翻攝）

台中烏日區仁義街一處透天工廠今（22）日清晨4點多傳出火警，消防隊在獲報後即刻到場滅火救人，救出55歲的黃姓主人和其太太，還有黃姓夫妻2歲的外孫女，現場發現屋主85歲母親已無生命徵象，4人經送醫後，黃妻、黃母以及其外孫女3人仍回天乏術，黃男雖恢復心跳，仍生命垂危。

消防隊表示，該處是一個3層樓的家庭式加工廠，起火點疑似在二樓，因現場堆滿雜物，火勢雖不大，但濃煙濃密，造成逃生不易，救護人員雖在第一時刻就到場搶救，奈何黃男85歲老母已無生命跡象，送醫後仍搶救無效，黃姓夫妻和其外孫女送中山醫學大學附設醫院搶救，其妻和孫女已宣告不治，黃男雖恢復心跳，但仍生命垂危。

(中時)