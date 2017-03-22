3月22日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●林全怒了：建設不要分誰的

行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，擬編列8800億的特別預算，遭藍營批評內容抄襲馬政府的「愛台12項建設總體計畫」，主要目的是為了2018縣市長選舉綁樁基層。行政院長林全昨天在立法院總質詢面對藍委輪番上陣圍攻，罕見地兩度動怒回嗆：「不要再分誰是誰的！」、「那所有的部會豈不是都不用做事了？」

●應訊14小時 朴槿惠暫逃羈押

南韓前總統朴槿惠21日上午以「閨密門案」關鍵犯罪嫌疑人身分，赴首爾中央地方檢察廳接受訊問調查，成為南韓憲政史上第4位被檢方傳訊的前總統。朴遭指控涉嫌濫用職權、收受賄賂等多達13項罪名，在經過前後14小時問訊後，檢方於晚間11時40分許結束調查，朴槿惠於確認審訊紀錄內容後歸家。

●外資掃貨 台股蓄勢攻萬點

台股昨（21）日由雙王─台積電與大立光股價雙攀歷史新高領軍，推升指數上漲59點、以9972點作收，創22個月來新高，距離萬點大關僅剩27.51點，外資圈認為，只要國際資金買盤持續，今日攻頂機會高，外資昨以銀彈支援買超台股160億元，創下去年7月22日來新高。但美股早盤受到科技股及金融股回檔影響，道瓊大跌200點，那斯達克下挫近90點。

重點要聞

●穿著邋遢被叨念 怒看父下車 冷血逆子高速輾死父

只為了穿著起口角，竟狠心開車撞死父！新北市一名逆子，長年隨母親在中國居住、念書，月前返台與父親同住，未料大前天不滿父親在車上叨念：「你穿著太邋遢了，不夠稱頭」，父子起口角，父親憤而下車步行，逆子竟開賓士車從背後高速衝撞、無情輾過身體，致頭骨破裂慘死，事發後逆子神情冷靜，還冷血說一時衝動。專家認為逆子當下可能情緒失控，但下手太狠毒；網友則痛罵生到這種兒子，「還不如養隻狗！」

●首應訊 朴遭拷問14小時

因縱容閨蜜干政而遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，昨依檢方指控的受賄、濫用職權等13項罪嫌，首度接受檢察廳傳喚應訊。她向人民致歉，稱會坦白交代配合調查。昨深夜11時４０分結束訊問，總計1４小時。

●8年內下水 10年內成軍 總統啟動潛艦國造

潛艦國造正式啟動！總統蔡英文昨在高雄左營軍港內的水星（潛艦）碼頭上，主持潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式，宣示潛艦國造正式啟航。負責潛艦規劃設計的台船公司董事長鄭文隆並宣示，預估8年內首艘國造潛艦可下水，10年內可以成軍，擔負台灣防衛作戰任務。

重點要聞

●檢察官2次不起訴 高檢署可命起訴

正當全國司改國是會議將檢察官當作檢討箭靶之際，法務部長邱太三主動正面迎擊，陸續提出立即可作的自我改革措施。邱太三昨天宣示，將限制高檢署只能將再議案件發回一次，若地檢署再次作出不起訴處分又再議，高檢署認為該起訴就應自行開庭偵查，再檢附犯罪事實、證據命令地檢署起訴，避免民眾纏訟不休，也可節省司法資源。

●美向穆斯林國家開刀 比手機大電子產品禁登機

美國政府廿日宣布，從中東八個穆斯林國家的十個機場搭乘九家航空公司飛往美國的旅客，從廿一日起禁止攜帶「比手機大」的電子產品登機，包括筆記型電腦、平板電腦、照相機和其他電子產品，都必須放在行李中托運，不能帶進客艙。

●資方重回談判桌 喊「重修勞基法」

勞動部昨天召開基本工資工作小組會議，資方代表相隔近半年重回會議桌，焦點全在「一例一休」。值得注意的是，資方和學者代表昨不約而同提出「重修勞基法」的建議，但勞方呼籲勞動部要有執法決心。勞動部長林美珠說，會「依法行政」。

重點要聞

●潛艦國造啟動 8年下水

總統蔡英文昨主持「潛艦國造設計啟動暨合作備忘錄簽署儀式」，宣佈我國「潛艦國造」政策正式啟動！主責潛艦國造案合約設計的台船公司打包票，從去年十二月起算，預計花八年時間讓潛艦原型艦下水，十年內一定可以成軍。

●長期關注維權 NGO工作者李明哲赴中失聯

曾是民進黨黨工、關注中國維權人士的非政府組織工作者李明哲，十九日從澳門入境中國後失聯，外界擔憂，李被中共當局羅織罪名逮捕，報復台灣近期偵破共諜案；陸委會昨表示，李目前無遭公安逮捕的紀錄，我方也未接獲通報，將持續協尋。

●反恐訓練中心落成 模擬世大運遭恐攻

歷經十二年籌備與施工，位於桃園市新屋區大坡里的「內政部警政署反恐訓練中心」昨揭牌落成，並進行首場聯合實兵擬真反恐操演；內政部長葉俊榮主持揭牌表示，反恐訓練中心的成立，彰顯我國在反恐領域上的特殊意義，也為反恐工作開啟新紀元。

(中時電子報)