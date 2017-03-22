獨派轉型正義 瞄向開羅宣言！
軍方證實中國大陸已對台部署東風16型彈道飛彈，獨派與民進黨台南市議員李文正等昨(21)日召開記者會，抨擊蔡政府對教科書中開羅宣言「台灣歸還中國」的說法遲遲無法去除，讓中共飛彈對台師出有名。
據《中評網》報導，台南市議員李文正與獨派學者沈建德在21日召開「不除開羅謊言只有等滅種」記者會，針對大陸部署對台打擊的「東風16型彈道飛彈」，蔡政府竟惦惦不吭氣表達不滿。並反對教科書中有關教科書中開羅宣言「台灣歸還中國」的說法，指他先後已請民進黨立委葉宜津、陳亭妃等出面與外交部、教育部溝通更改，但卻拖延沒有下文。
李文正還高調嗆蔡政府指出，2013年中國軍方81製片廠拍攝《開羅宣言》電影，宣示中國對台灣、東海、南海的主權宣示即以該宣言為國際法依據，但台灣的國高中相關課本，迄今都還寫「根據開羅宣言台灣歸還中國」，這種「附和中國」的體制內教育若不破除，台灣將面臨嚴重生存危機。
李文正指出，陳水扁、呂秀蓮都已經說過以《開羅宣言》稱台灣歸中國是不實的，為何蔡英文政府還不敢勇於修正國高中課本？
(中時電子報)
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