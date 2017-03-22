法雙性人盼獲承認為中性 求助最高法院

法國行政系統目前在性別上僅有男性或女性兩個選項，一名雙性人認為自己無法被定義為男性或女性，要求增加「中性」選項，法國最高法院已受理此案，有待進一步決定。

費加洛報（Le Figaro）報導，一名年約六旬的雙性人生來就同時有男性和女性生殖器官，他有一個基本的陰道和一個較小的陰莖，但沒有睪丸；他的父母給他取了個男性的名字，出生證明上也註明他是男性。

但他認為自己無法自我定義為男性或女性，數年前要求政府在他的身分文件有關性別的部分，加上「中性」的選項。

他於2015年在法國中部城市圖爾（Tours）的高等初審法院獲得初步勝利，法院認為他的出生證明上的「男性」註記應改為「中性」。

但2016年，奧爾良（Orleans）的上訴法院撤銷這項決定，因為法官認為新增一個性別選項不是司法單位的工作，而是立法單位的權責。

此外，法官認為當事人外表看起來就是男人，且他與一名女子結婚，兩人還領養了一個孩子，因此當事人要求改變身分一事，「與他的外表和社會行為有所矛盾」。

此案被送到最高法院審理，當事人的律師援引歐盟人權公約內的條款，也就是私生活獲得尊重的權利，訴求當事人被認定為「中性」的意願。這是法國最高法院首度審理類似案件。

報導表示，無論最高法院做出什麼決定，都只適用於這名當事人，不涉及更動整個行政系統。1060322

(中央社)