法雙性人盼獲承認為中性 求助最高法院
法國行政系統目前在性別上僅有男性或女性兩個選項，一名雙性人認為自己無法被定義為男性或女性，要求增加「中性」選項，法國最高法院已受理此案，有待進一步決定。
費加洛報（Le Figaro）報導，一名年約六旬的雙性人生來就同時有男性和女性生殖器官，他有一個基本的陰道和一個較小的陰莖，但沒有睪丸；他的父母給他取了個男性的名字，出生證明上也註明他是男性。
但他認為自己無法自我定義為男性或女性，數年前要求政府在他的身分文件有關性別的部分，加上「中性」的選項。
他於2015年在法國中部城市圖爾（Tours）的高等初審法院獲得初步勝利，法院認為他的出生證明上的「男性」註記應改為「中性」。
但2016年，奧爾良（Orleans）的上訴法院撤銷這項決定，因為法官認為新增一個性別選項不是司法單位的工作，而是立法單位的權責。
此外，法官認為當事人外表看起來就是男人，且他與一名女子結婚，兩人還領養了一個孩子，因此當事人要求改變身分一事，「與他的外表和社會行為有所矛盾」。
此案被送到最高法院審理，當事人的律師援引歐盟人權公約內的條款，也就是私生活獲得尊重的權利，訴求當事人被認定為「中性」的意願。這是法國最高法院首度審理類似案件。
報導表示，無論最高法院做出什麼決定，都只適用於這名當事人，不涉及更動整個行政系統。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。