讓陸感覺不跟你分家 趙春山：蔡英文要講出兩岸是一家人

蔡英文總統（中）21日在高雄左營軍港登上海虎潛艦。（資料照，方濬哲攝）

日前大陸台商轉述總統蔡英文的話表示，下半年是提出兩岸新政策的較好時機，大陸國台辦發言人安峰山強調關鍵是要確認「兩岸同屬一中」的核心認知。亞太和平研究基金會顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山受訪時表示，兩岸新論述，蔡英文應朝「兩岸是一家人」這重要方向走。讓陸方覺得，我不是要跟你分家，關係定位更加明確，彼此想法才會一致，才能有互信基礎。

今年春節聯誼活動時，有大陸台商轉述總統蔡英文的話表示，下半年是提出兩岸新政策的較好時機。大陸國台辦發言人安峰山則強調，無論用什麼樣的詞彙、新思維、新做法或新模式，關鍵是要確認「兩岸同屬一中」的核心認知，只有承認「九二共識」的歷史事實，兩岸才能展開接觸和互動。

那如果蔡英文要提出兩岸新論述，到底該從哪些方向去發展？根據《中評社》報導，趙春山認為「為善不欲人知」，但在兩岸關係上不是這樣，我們有誠意就要讓對方知道！

若蔡英文要發展兩岸論述，要讓對方覺得，台灣不是要跟大陸分家，我們是一家人，這點很重要。這觀念會讓雙方有互信基礎，蔡英文若在行動上不能表示，但至少語言上要做到，要講出來，陸方才會開心。

至於陸方頻頻傳出「武統」消息，趙春山表示大陸領導人習近平未曾提及「武統」，更曾多次表達「兩岸統一」要心靈契合，怎麼可能武統呢？趙認為網路充斥許多激進言論，但這並非主流聲音。

(中時電子報)