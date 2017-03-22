「人生無限公司」打卡下班 瑪莎.怪獸臉書謝粉絲
五月天「人生無限公司」巡迴演唱會上周從高雄開跑，四天內吸引20萬五迷「打卡上班」，精湛演出讓歌迷直呼意猶未盡，回首20年來所有歌迷不離不棄相挺，也讓瑪莎和怪獸在臉書感性PO文致謝。
怪獸今晨PO文表示，剛表演完就收到友人訊息，直呼「演出太美好，美好到捨不得回到現實世界」， 對此怪獸也由衷感謝為此部「作品」投入心血的所有人，因為過程中的辛勞絕非三言兩語能道盡，對於數天來到場支持的粉絲，怪獸心中也充滿感激，因為四天來激起澎湃沸騰的記憶，全是有粉絲同行才顯得更美好，雖然演出暫告一段落，但怪獸仍不捨得「下班」，直呼「舞台就是我的現實世界，是我的日常生活」。
此外被封為「尖莎嘴」的瑪莎，也收起平時的「伶牙俐齒」，感性在臉書向粉絲道謝，「謝謝你們，我們是何德何能可以站在這裡，唱著生命的喜怒哀樂，吶喊著人生的酸甜苦辣，謝謝你們給了我們勇氣，讓我們更有自信和力氣，把這一切帶向接下來的每個城市」，對此粉絲也給予熱情回應，紛紛留言「感謝20年來你們帶給我們滿滿的正面能量」。
(中時電子報)
關鍵字：五月天
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