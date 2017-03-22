巴西黑心肉 香港瑞士暫禁止進口

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巴西爆出黑心肉貪腐醜聞後，香港食安中心今天宣布，將暫時禁止巴西冷凍及冷藏肉類及禽肉進口。今年頭2個月巴西牛肉出口，以香港占14%。

巴西媒體報導，瑞士也跟進歐洲聯盟的決定，暫時取消21個受調查冷凍食品廠所生產的巴西肉類進口。

昨天，歐盟、南韓、中國大陸和智利已宣布對巴西肉類進口設限，但今天南韓取消限制令。

智利表示，對巴西肉類的進口的臨時限制措施，不僅針對21個受調查冷凍食品廠生產的產品，而是適用於所有的巴西公司。

巴西工業外貿服務部數據指出，香港是巴西牛肉最大出口地，去年購買額達7.2億美元，超越中國大陸的7.02億美元。

香港也是巴西雞肉第5大購買地，去年共購進3.57億美元的雞肉。加上其他肉類，2016年香港自巴西進口肉類總額達15億美元。

香港食安中心指出，將與巴西高層保持聯絡，取得詳細資訊做後續評估，同時加強稽查巴西肉類，以保障食物安全和公眾健康。

食安中心指出，過去3年共分析檢驗1萬7060件肉類樣本，其中36件不符合食安標準，但產地都不是巴西。

巴西農業部長馬吉（Blairo Maggi）今天接受巴西媒體訪問表示，能夠理解各國的反應，「設身處地，巴西也會採取類似措施。」

巴西聯邦警察經過2年調查，17日揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制，共有21家公司涉嫌生產摻假食品。1060322

(中央社)