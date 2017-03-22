台中烏日工廠火警 4人無生命跡象

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台中市烏日區今天清晨傳出工廠火警，台中市消防局立刻出動救援，工廠二樓燃燒，現場4人無生命跡象，分別送醫救治。

台中市消防局表示，今天上午4時58分接獲通報，烏日區仁義街61號傳出工廠火警，報案人指出工廠二樓起火燃燒，屋內有人受困，消防局立刻派員前往搶救。

消防人員抵達現場後，發現為二樓RC建物，三樓有鐵皮加蓋，已冒出火煙，立刻布水線搶救，現場4人無生命跡象，為1男、1女、1女童，另1人無法辨識，分別送醫急救。起火原因待調查。1060322

(中央社)