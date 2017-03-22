金融撤離潮？ 高盛、摩根史坦利大舉「脫英」

高盛、摩根史坦利等跨國金融機構，將可能大舉撤離英國。（圖/美聯社）

隨著英國國會批准脫歐法案、首相梅伊（Theresa May）確認脫歐啟動日期後，眾多跨國金融機構也開始籌備「脫英」的計畫，包含高盛（Goldman Sachs）、摩根史坦利（Morgan Stanley）、蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）等企業，大舉將英國境內的部門和人員移轉至歐盟地區。高盛將移轉千名資深員工至德國，並以法蘭克福（Frankfurt）作為未來歐盟區的總部；摩根史坦利則可能將分拆為都柏林（Dublin）與法蘭克福兩部。

據彭博社（Bloomberg）報導，繼英國上下議院批准法案、首相梅伊宣布本月29日為脫歐談判啟動日後，最敏感的金融機構亦開始有所動靜。由於先前下議院否決了未來脫歐後對歐盟公民權利的保障法案，讓跨國公司決定移轉相當程度的員工與部門至歐陸。高盛將從英國移出約1,000名員工至德國，未來考慮將歐盟總部搬到法蘭克福；而摩根史坦利官方雖不願證實，但也將移轉目前在英國總部的員工，前往都柏林和法蘭克福兩地。這股風潮，恐怕對於一向自詡為全球金融重鎮的倫敦是一次重傷害。

面臨內憂外患夾擊的英國首相梅伊。（圖/美聯社）

英國去年6月通過公投，卻一直到這個月才正式批准啟動程序，中間將近一年的發酵期，外界多半對英國脫歐一事感到憂慮，歐盟更不願輕易鬆手。上月底歐盟談判代表就曾揚言，若英國執意要脫離，「分手費」恐將高達600億歐元（約1.97兆台幣）。再加上梅伊先前宣布，將退出歐盟單一市場，並重啟對移民與外籍人士工作權的管制，恐將有更多跨國銀行和金融集團，為保有當前歐盟的貿易與金融權利而出走，對於英國低迷的經濟將再是一次傷害。

除了高盛與摩根史坦利外，就連匯豐銀行（HSBC）都計畫將佔英國總部2成人力的貿易部門，遷往法國巴黎，蘇格蘭皇家銀行執行長羅斯·麥克伊旺（Ross McEwan）更揚言，不排除未來有大幅度人事變動，目前已在考慮荷蘭、愛爾蘭與德國等新的落腳地點。看來29日啟動的脫歐進程，對梅伊而言，不僅要面對歐盟、蘇格蘭的內外壓力，還必須考慮未來這些「金雞母」的去留問題。

(中時電子報)