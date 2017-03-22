恐攻警告 美英禁止中東等地班機乘客攜電子裝置進艙

恐攻警告，美英兩國決定禁止乘客攜帶任何比行動電話或智慧型手機還大的電子裝置進入機艙。(資料照片)

美國官員警告，有極端分子計畫對飛機發動攻擊，決定禁止乘客攜帶任何比行動電話或智慧型手機還大的電子裝置進入機艙。這項禁令適用中東、土耳其和北非等10處機場所有直飛美國的班機，範圍涵蓋筆記本電腦、平板電腦和攜帶型電玩主機等裝置，但這些裝置仍然可以收在經過檢查的行李箱內登機。

在美國發布安全警告後，英國政府也針對來自埃及、約旦、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、突尼西亞與土耳其等6國的班機加強航空安全規定，禁止旅客攜帶筆記型電腦與平板電腦進入機艙。這項禁令還包括長、寬、厚超過16公分、9.3公分、1.5公分的電話。

(中時電子報)