NBA》喬丹6冠時代幕後英雄 公牛王朝總管病逝
「籃球之神」喬丹在上世紀奪得6座總冠軍的幕後英雄、創造公牛王朝時代的幕後總管克勞斯22日清晨病逝，享年77歲。
根據《芝加哥論壇報》指出，克勞斯在1985年接掌公牛總管，直到2003年交棒，18年的總管生涯屢創奇蹟，最出名的就是任用毫無經驗的「禪師」傑克生擔任總教練，在選秀會上簽下皮朋與「眼鏡俠」葛蘭特成為喬丹的左右手，神射手庫柯奇與「小蟲」羅德曼都是在因為他才能來到公牛，甚至違背喬丹的意願用奧克利換來卡特萊特，諸多手法打造出公牛的神奇王朝。
克勞斯兩度獲選年度最佳總管頭銜，如今的公牛總管福爾曼曾是克勞斯旗下的球探，卡特萊特得知克勞斯病逝後直言，「他改變了我的人生。」
克勞斯離開公牛之後轉戰MLB美國大聯盟，先後在紐約大都會、芝加哥白襪隊待過，2011年落腳於亞利桑納響尾蛇隊，去年春天從響尾蛇隊退休，結束他長達50年的運動管理人生涯，此後身體亮起紅燈，最終躲不過死神招喚。
(中時電子報)
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