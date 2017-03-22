街頭塗鴉派對 邀弱勢童噴漆作畫

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近年來蓬勃發展的「街頭塗鴉藝術」風潮，逐漸吹入學童的藝術學習領域，南高雄家扶中心扶助學童獲邀參與「全民來搖罐，街頭塗鴉派對」活動，一起噴漆作畫。

南高雄家扶中心表示，高雄在地的MESSAGE城市寫手藝術家群，邀請扶助學童一起參與「全民來搖罐，街頭塗鴉派對」活動，拓展弱勢學童美學藝術概念。

這次活動由MESSAGE城市寫手的高雄在地藝術家發起，除了邀請南高雄家扶中心的弱勢學童參加活動，並獲得高雄市苓雅區公所區長陳進德和文昌里里長林博文大力支持，進行高速公路下閒置牆面的塗鴉美化行動。

南高雄家扶中心表示，這次活動除了讓弱勢學童認識國外引入的街頭塗鴉文化外，也透過與各地的塗鴉藝術家交流，並由藝術家帶領學童進行實地塗鴉完成作品，讓弱勢學童可以真正的透過做中學方式，拓展不同的文化視野。

活動主辦單位表示，這次的活動相當有意義，除了可以將塗鴉文化直接讓孩子們認識之外，更是邀請南高雄家扶中心的弱勢學童參與，推廣藝術兼具公益的價值。

活動號召來自各地約20多名塗鴉藝術家，直接與學童們交流授課，再帶領學童們到高速公路下的閒置牆面體驗與實作，讓共同完成的作品可以保留在城市中。1060322

(中央社)