朴槿惠22小時馬拉松訊問結束返家

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涉貪瀆醜聞下台的前南韓總統朴槿惠接受檢方馬拉松式訊問長達22小時後，今天清晨離開檢察官辦公室返家。

路透社報導，本月早先遭罷免解職的朴槿惠出了大樓後，未回應等在門口的記者問話，直接進入在外等她的車子，返回私人住所。

這是3月10日憲法法院維持國會去年12月的罷免決定後，朴槿惠首次以刑事案嫌疑人身分遭檢察官訊問。

朴槿惠遭控與友人崔順實共謀，施壓大型財團，捐款給兩個支持她政策提案的基金會。

她已否認所有不法指控。（譯者：中央社許湘欣）1060322

(中央社)