台灣綠旅新櫥窗 雲林國際食通信交流

雲林縣政府與國際食通信交流會結合，推動「雲遊3林跨域亮點計畫」，打造台灣綠色旅遊新櫥窗、農業與觀光新模式。

雲林縣府結合國際食通信台灣交流會，邀請「東北食通信」創辦人高橋博之，分享打造從產地到餐桌的食物旅遊新模式，以提升雲林的觀光能量。

縣府指出，正大力推動「雲遊3林跨域亮點計畫」，台3線串連斗六、林內、古坑的農業觀光正夯，在農業首都的在地特色基礎上發展新契機。

縣府指出，「東北食通信」是2013年由高橋博之創辦日本第一本隨書附贈食材的情報誌，其理念在恢復日本一級產業的活力，透過社群分享飲食經驗。

消費者與生產者直接交流，傳達「品嚐食物的同時，也品嚐生產者的人生故事與態度」的全新舌尖經驗，推出之後吸引加入行列，形成以產地故事、行銷在地食材的新型農業、觀光模式。

雲林在民國103年客製雲遊3林計畫，預計在105年至107年形塑雲林「台灣的菜籃子」，打造自有觀光品牌、形象與發展定位。

「雲遊3林跨域亮點計畫－慢食、好行、悠遊居」沿著台3線，推出騎乘好行主題的林內騎旅和石榴班至湖山水庫的微旅行；市集、產業行銷主題的古坑綠隧交流驛站；旅運、環教文創主題的斗六社口旅服中心；將打造台灣綠色旅遊的新櫥窗。1060322

(中央社)