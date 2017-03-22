芮氏規模6.4 印尼巴里島南方發生強震

巴里島南方海域發生芮氏規模6.3的強震。（圖/Google Map）

據澳洲新聞網（Australia Network）報導，印尼巴里島（Bali）方才早晨7點時，發生芮氏規模（Magnitude）6.4的強烈地震，震央位於首府丹帕沙（Denpasar）南方26公里的海域。強烈的地面搖晃，讓許多歐美及紐澳遊客從睡夢中驚醒，並在推特上分享經歷過程與報平安。地震持續約20秒的時間，目前知道少部份廟宇有倒塌狀況，但尚無海嘯或當地傷亡的訊息傳出。

(中時電子報)