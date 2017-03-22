無懼旅遊不景氣　飯店爭相開幕

宜蘭力麗威斯汀酒店外觀3D圖（業者提供）

Hotel MEZI日暉酒店（業者提供）

旅遊不景氣，全省從南到北四處傳出飯店求售訊息，但事實證明，爭氣總能強過不景氣，而且不只一家，而是四家。包含宜蘭力麗威斯汀度假酒店、凱撒飯店連鎖、台北Hotel MEZI日暉酒店與彰化鹿港永樂酒店，將分別於3到6月間陸續開幕，並大舉招募新人，為低迷的旅遊飯店業帶來春天活力。

最受矚目是凱撒飯店連鎖，挾著母公司宏國集團雄厚財力，預計今年年中將一口氣在北部新開5家飯店，包含與萬華火車站共構的「萬華凱達大飯店」，緊鄰板橋五鐵共構車站的「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」，還有位於捷運小巨蛋站旁的「阿樹旅店」，以及位於捷運港墘站旁的「內湖凱撒飯店」，市場將鎖定歐美日韓與國旅旅客，加上現有的墾丁凱撒與台北凱撒，總客房數將達2700間，將躍升為國內最大飯店集團之一，目前也正擴大徵才1500名新員工。

同樣備受期待的是宜蘭力麗威斯汀Westin度假酒店，由以紡織與建築起家的力麗集團投資經營，是宜蘭第一家國際五星連鎖品牌，位於距離宜蘭市中心車程約10分鐘的員山鄉，以東方禪風為設計主軸，預計4月開幕後將有85間客房及6間獨棟泳池Villa別墅，並設有西餐與日料等三間獨立餐廳，未來可望大幅提昇宜蘭國際能見度，飯店也將於3月25日上午10點舉辦人才招募，希望募集100名宜蘭在地人才，促成青年返鄉。

擁有帛琉與台東日暉休閒飯店的日暉集團，3月正式插旗台北，全新Hotel MEZI日暉酒店緊鄰台北車站和西門町商圈，擁有100間客房，以魔幻、放鬆等元素為設計主軸，全力搶攻來台自由行的日韓星港澳等背包客市場。

即將於今年中推出的還有彰化鹿港永樂酒店，由出身彰化的前立委林進春之子林益邦投資經營的「永樂旅館管理顧問公司」創立的自有品牌，鄰近鹿港龍山寺、天后宮及老街古蹟區，還沒開幕，就已入選SLH全球奢華精品酒店聯盟認證。永樂酒店也發下豪語，目標將於5年內開立24家精品酒店民宿搶佔旅遊市場。

(中時)