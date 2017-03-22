中油VS.台塑 誰的油比較好？
中油與台塑的油品誰比較好？在坊間常聽到有人說「中油的比較好，比較不傷引擎」或者「加油就要加中油直營店」，這些說法是否只是流言呢？
根據KNOWING新聞報導分析，外界流傳台塑油品較中油差，對此台塑曾發表聲明稿澄清。首先，汽油製程分為兩種，一是以重組油為主，另一種則是裂解油，而中油煉油廠採重組油製程，意味著環狀化合物較多，台塑則是裂解油製程，這種汽油長鏈分子較多，但其實不管什麼製程，皆經過國家嚴格檢驗，品質上並無太大差異。
至於為何大家都說中油油品較好，原因可能是因為中油的重組油屬於高辛烷值的汽油，因此抗震能力較好、較省油。不過，值得注意的是重組油因含有較多的芳香烴結構，所以不易完全燃燒並產生毒性的「苯」，而台塑的裂解油則是屬於烷烴類化合物，易燃燒且不易積碳傷引擎，較適用市區開開停停的環境。
而中油與台塑的油品誰比較純?事實上，兩者在製程中都會加入一些添加物優化油質，因此並無誰比較純的問題，另外，有些人所謂的「純」是指某些不肖業者會為了節省成本，在油槽裡添加其他東西，一般來說，直營店較不可能發生這種情況，這也是為何許多人堅持要加直營店的原因。
另外，汽油新不新鮮也會有所差別，因此若是生意好的加油站，汽油替換快，自然汽油會較新鮮，表現也較好。
(中時電子報)
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