NBA》2007年沒當勇士人 2008年賈奈特奪總冠軍
根據《露天看台》報導，「狼王」賈奈特在2007年差一點就來到勇士，但最終因為勇士老闆科漢說了一句「NO」之後，終止了這次交易案，導致賈奈特來到塞爾提克與皮爾斯、艾倫組成三巨頭，進而在2008年奪得總冠軍，也因為科漢的一個念頭讓賈奈特的人生就此完全不同，也擁有了他最值得回憶的冠軍戒。
或許當時科漢認為這個決定並沒有太大的影響力，但是後來看這個決定卻是改變了聯盟往後20年的格局，因為，勇士當年陣中有拜倫戴維斯與史蒂芬傑克生兩位好手，總管穆林一直想要透過交易找來賈奈特。
勇士在2007年以西區老八闖進季後賽，可惜止步次輪。穆林表示，賈奈特那時候已點頭答應，整個交易案幾乎是拍板敲定了，沒想到在最後關頭被科漢否決，拜倫戴維斯認為遭到球團背叛，隔年跳脫合約走人，勇士也從此走入黑暗時期。
反倒是塞爾提克在獲得賈奈特之後由三巨頭帶領「綠衫軍」重返榮耀，奪得隊史第17座總冠軍。賈奈特19年職業生涯打過灰狼、塞爾提克與籃網，最後回到明尼蘇達在灰狼結束傳奇的一生。
(中時電子報)
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